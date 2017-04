Pastoor Schiphol vast in Cambodja vanwege kinderporno

Dit is de allerlaatste orka geboren in SeaWorld

10:34 Een jaar nadat het Amerikaanse SeaWorld besloot te stoppen met het fokken van orka’s in gevangenschap is er gisteren weer een kalf geboren. Volgens SeaWorld was moeder Takara al drachtig voordat de beslissing werd genomen. Het park kreeg de afgelopen jaren veel kritiek van dierenwelzijnsorganisaties over hun entertainmentshows en het houden van orka's in gevangenschap.