Paus Franciscus: ik ben een heel gewone man

De paus vertelde in zijn eerste exclusieve interview in Duitsland dat ook hij soms twijfels heeft over het geloof. ,,Er zijn absoluut donkere momenten waarop ik zeg: 'Heer, dit begrijp ik niet!'. En dat zijn niet alleen momenten van innerlijke duisternis, maar benarde toestanden waarin ik door eigen schuld verzeild ben geraakt.'' Ook zei hij dat hij niet houdt van persoonsverheerlijking. ,,We mogen niet vergeten dat de idealisering van iemand altijd ook een onderhuidse vorm van agressie is. Wanneer ik word geïdealiseerd, voel ik me aangevallen'', aldus de paus.