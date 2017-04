Paus vraagt tijdens paaswake aandacht voor leed vluchtelingen

De kerkvader verwees naar het leed van Maria en Maria Magdalena, die vol verdriet waren toen ze het graf van Christus gingen bezoeken. Dat verdriet kun je vandaag zien op het gezicht van talrijke vrouwen, aldus de paus.



'In hun gezichten zien we de reflectie van alle mensen die, in de straten van onze steden, de pijn van ellendige armoede voelen, het verdriet dat veroorzaakt wordt door uitbuiting en mensenhandel', klonk het. 'We zien ook de gezichten van die mensen die begroet worden met minachting omdat ze immigranten zijn, die hun land, huis en familie hebben moeten achterlaten. We zien de gezichten met ogen die eenzaamheid en verlatenheid uitdrukken, omdat hun handen vol rimpels staan.'



Op Goede Vrijdag drukte de paus ook al zijn schaamte uit voor de dood van migranten en oorlogsslachtoffers.



Strenge veiligheidsmaatregelen

De ceremonies rond de Heilige Week gebeuren in Rome onder strenge veiligheidsmaatregelen vanwege de recente aanslagen in Londen en Stockholm.



Paus Franciscus doopte tijdens de viering elf mensen, vooral volwassenen die zich bekeerd hebben tot het katholicisme, afkomstig uit Italië, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Staten, Albanië, Malta, Maleisië en China, aldus persagentschap Reuters.



Stille Zaterdag herdenkt de dag waarop het lichaam van Christus in het graf lag, nadat hij op Goede Vrijdag stierf aan het kruis. Zondag is het Pasen, de belangrijkste christelijke feestdag waarop de verrijzenis van Christus wordt gevierd. Dan zal de Paus zijn traditionele zegen urbi et orbi (voor de stad en voor de wereld) uitspreken op het Sint-Pietersplein.