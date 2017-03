Peddelsurfer zakt de Rijn af om plastic op te ruimen

,,De reist begint bij de bron in Zwitserland. Uiteindelijk wil ik via de Oude Rijn weer terug bij mijn huis in Leiden komen’’, vertelt Tinga. Hij eet, drinkt en slaapt de gehele reis op zijn surfboard. Het is niet de eerste keer dat hij zo’n ambitieus plan bedenkt. In 2014 maakte hij op zijn kiteboard een tocht van ongeveer 500 kilometer langs de Nederlandse kust om aandacht te vragen voor het probleem van plastic afval in de zee.



Voor deze nieuwe uitdaging gaat Tinga niet kitesurfen, maar peddelen op een surfboard. Hij is op dit moment bezig met het bouwen van een plank uit plastic afval bij de Technische Universiteit Delft. Binnenkort gaat hij ook trainen voor zijn avontuur. ,,Dat is wel nodig ook, want ik wil 6 tot 8 uur per dag gaan suppen.’’ Hij gaat niet alleen oefenen met het peddelen, maar duikt ook de sportschool in en gaat hardlopen.