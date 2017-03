Peking is wc-papierdieven zat

Test je Franse woordenkennis op Internationale Dag van de Francofonie

12:16 Vandaag is het de Internationale Dag van de Francofonie, ofwel een ode aan de Franse taal. In Nederland hebben we veel woorden 'geleend' van onze zuiderburen, zoals fondue, toilet en bonnefooi. Hoe goed is jouw kennis over Franse leenwoorden? Test het hier.