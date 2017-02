Pence verzekert NAVO-bondgenoten van trouw VS

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence sprak deze boodschap zaterdag uit op de veiligheidsconferentie in München. Met zijn uitspraken trad hij in het voetspoor van de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis, die de NAVO-bondgenoten gisteren al sussend toesprak. De VS zullen zich niet van het bondgenootschap afkeren. Wel zullen de Europese lidstaten dieper in de buidel moeten tasten.



De Verenigde Staten zullen Rusland verantwoordelijk houden voor zijn daden, verzekerde Pence tijdens zijn eerste belangrijke buitenlandse toespraak. Om te beginnen moeten de Russen de vredesakkoorden van Minsk naleven en daarmee opleving van geweld in Oost-Oekraïne voorkomen, sprak hij.