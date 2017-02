Pence wil toch sterke relatie met Europese Unie

Herstart kernreactor Tihange weer vertraagd

11:27 De herstart van de Belgische kernreactor Tihange 1 is opnieuw uitgesteld. In plaats van eind februari wordt het 31 maart, liet uitbater Engie Electrabel weten. De herstart is al meerdere keren uitgesteld. De reparaties aan een gebouw in het niet-nucleaire deel van de centrale duren langer dan eerder aangenomen.