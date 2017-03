'Penisstoel' in Mexicaanse metro tegen seksueel misbruik vrouwen

Nederlanders klaar voor orkaan in Queensland: 'Het wordt heftig'

12:35 In de Australische deelstaat Queensland bereiden tienduizenden mensen zich voor op een 'horrorstorm'. De verwoestende orkaan Debbie is onderweg. Duizenden inwoners moeten hun huizen verlaten, voor toeristen is noodopvang beschikbaar. Nederlanders die in het noordoosten van Australië wonen wachten in spanning af. ,,Het is een gekkenhuis in de winkels. Mensen slaan veel spullen in.''