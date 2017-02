Persoonlijke telefoon van Hitler brengt 243.000 dollar op

Volgens het veilinghuis had Hitler de bakelieten Siemens-telefoon van de Wehrmacht gekregen. Op het toestel staan zijn naam en een hakenkruis gegraveerd. De telefoon werd na de val van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog ontdekt in de Berlijnse bunker van Hitler. Sovjet-soldaten gaven het toestel als souvenir aan de Britse brigadier Ralph Rayner. Diens zoon heeft de telefoon al die jaren in bezit gehad.



Zondag ging het historische stuk onder de hamer in Maryland, in het oosten van de VS. De rode verf is er intussen wel wat afgebladderd, maar dat drukte de prijs uiteraard niet. Het startbod lag op 100.000 dollar en vooraf schatte het veilinghuis Alexander de opbrengst tussen de 200.000 en 300.000 dollar. Over de identiteit van de koper wordt geen informatie prijsgegeven.