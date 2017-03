Peuter (2) die broer doodschiet mocht vaker met wapen spelen

De 9-jarige broer, Landen Lavarnia, overleefde het ongeluk niet. Hij stierf dinsdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De ouders van de kinderen zijn opgepakt en worden ernstige nalatigheid en verboden wapenbezit ten laste gelegd.



Volgens Vince Lewis van de politie in Phoenix verklaarde de 28-jarige moeder Wendy dat het geladen wapen op het bed lag, binnen handbereik van haar twee kinderen van 2 en 4 jaar, terwijl zij zich omdraaide om het holster te pakken. Op dat moment pakte haar 2-jarige zoontje het wapen en richtte het op de 9-jarige zoon die in de kamer videogames aan het spelen was.



Volgens de moeder had ze haar zoontje vaker met het wapen laten spelen en hem de trekker laten overhalen op momenten dat het wapen niet geladen was.