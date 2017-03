Peuter zit twee dagen bij dode moeder: Ik krijg haar niet wakker

Zweden voert 'ouderwetse' dienstplicht weer in

16:52 De Zweedse overheid heeft vandaag het voorstel goedgekeurd om de dienstplicht weer in te voeren. Volgens de Zweedse minister van Defensie Peter Hultqvist zet de regering deze stap omdat de veiligheidssituatie in het land en in Europa steeds verder achteruit gaat.