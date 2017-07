Piloot opgepakt omdat hij jongetje vliegtuig laat besturen

Venezolanen stemmen over macht president Maduro

16:58 Bijna twintig miljoen Venezolanen gaan vandaag stemmen om een grondwetgevende vergadering te kiezen. President Maduro wil dat een raad van 545 leden wordt gekozen om de huidige grondwet te wijzigen. Maduro hoopt hierdoor aan de macht te kunnen blijven. De Venezolaanse president verloor twee jaar geleden de meerderheid in het parlement. Venezuela is de afgelopen jaren in een diepe crisis geraakt. Voedsel en medicijnen zijn nauwelijks nog te krijgen en de bolivar, de Venezolaanse valuta, is bijna niets meer waard.