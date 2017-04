Piloot VS opgepakt met geweer in handbagage

Koenders bezorgd over uitslag Turks referendum

17 april Minister Koenders spreekt zijn zorgen uit over de voorlopige uitslag van het Turkse referendum over de aanpassing van de grondwet. ,,Deze grondwetswijzigingen concentreren veel macht in één persoon. De Europese Unie zal het verdere verloop kritisch moeten beoordelen", aldus Koenders.