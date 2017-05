Piloten: 'Laptop in het ruim kan leiden tot rampzalige brand tijdens vlucht'

De piloten waarschuwen dat wanneer batterijen van laptops en tablets in het ruim in brand vliegen, de vlammen daar veel moeilijker zijn te blussen dan in de cabine. ,,We hebben talloze incidenten gezien met elektronische apparaten met lithiumbatterijen die plotseling in brand vliegen. Als dat in de cabine gebeurt, kan dat snel geblust worden, maar in het ruim van het vliegtuig kunnen de blussystemen zo’n brand minder goed aan’’, zegt luchtvaartspecialist en piloot Laurie Price tegen de Britse krant The Independent.



Price waarschuwt ook voor materialen in het ruim die brandversnellend werken, zoals bagage, brandstof en vitale systemen. Bovendien is het ruim tijdens de vlucht niet toegankelijk. ,,De gevolgen van een brand zouden rampzalig zijn.’’