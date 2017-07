Pizzakoerier laat zich niet tegenhouden door rellen

Opnieuw is een bezorgheld opgestaan. In mei zag Nederland de nuchtere Robin Otto onverstoorbaar de Rotterdamse rellen trotseren, nu is het raak in het Duitse Hamburg. Een pizzakoerier van Domino's laat zich niet tegenhouden door het massaprotest van de G20 en baant zich een weg langs relschoppers en politieagenten.