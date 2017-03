Ploumen: Al dik 180 miljoen voor pro-abortusinitiatief

Vooral aanstaande moeders in arme landen zijn daarvan de dupe, want hulpverleners in hun land kunnen daardoor niet alleen geen veilige abortussen, maar ook geen kraamhulp, voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting meer aanbieden. Op een bijeenkomst in Brussel brachten Ploumen, haar Belgische collega Alexander De Croo en hun Zweedse en Deense collega’s ministers uit bijna 50 landen bijeen, ook uit getroffen landen in Afrika.

,,We hadden nooit gedacht dat we zoveel landen konden mobiliseren. We kunnen niet accepteren dat meisjes en vrouwen de toegang wordt ontzegd tot informatie over gezinsplanning, Aids-preventie en zorg van moeder tot kind”, aldus De Croo, die sprak van ‘een hoopvol moment’. Ook Ploumen was opgetogen. ,,Dit is een enorme aanmoediging om door te gaan.”