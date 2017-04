Poetin en Loekasjenko gaan conflict bijleggen

Inwoners Sandy Hook willen dat Trump einde maakt aan com­plot­the­o­rieën

19:44 De Amerikaanse president Donald Trump moet erkennen dat twintig kinderen en zes volwassenen zijn doodgeschoten in de Sandy Hook-school. Ook moet hij zijn afkeur uitspreken voor iedereen die het afdoet als een leugen. Dat vraagt de onderwijsraad van Newton hem in een brief. Een reactie van het Witte Huis blijft vooralsnog uit.