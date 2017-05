Poetin ziet rol bij aanpak crisis Noord-Korea

Nieuw-Zeelandse rechter in tranen na zware mishandeling kind

17:50 Een Nieuw-Zeelander heeft een vijfjarig kind zo ernstig mishandeld, dat de rechter die de zaak behandelde in huilen uitbarstte. De magistraat stelde volgens The New Zealand Herald dat de jongen 'voor altijd zal lijden' door het extreme geweld dat tegen hem gebruikt is.