‘Polen doet maar, Tusk wordt herbenoemd’

Polen is van plan alles uit de kast te halen om een besluit te saboteren of uit te stellen, maar Muscat laat zich niet intimideren. ,,Het staat op de agenda en de regels zijn duidelijk”, zo zei hij vanmorgen bij aankomst in Brussel. De meerderheid die Tusk volgens die regels voor zijn herbenoeming nodig heeft, haalt de oud-studentenleider en voormalig Solidarnosc-prominent op zijn slofjes: alle 27 andere leiders steunen hem, ook die van het anders zeer Poolsgezinde Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Muscat zelf noemt geen aantallen, maar spreekt van ‘een overweldigende meerderheid’.

Leiders van de 27 andere landen wachten af of hun Poolse collega Beata Szydlo zo ver gaat in haar sabotagetechnieken dat ze ook andere agendapunten boycot. Afgezien van de wat beroerde propaganda – Europa dat vechtend over straat rolt terwijl het crises zat heeft op te lossen – is zelfs dat niet erg, want grote besluiten staan verder niet op de agenda. De leiders praten elkaar wat bij over de migratie (doen ze in juni opnieuw en dan uitgebreider), de economie (die het helemaal niet slecht doet; voor het eerst sinds 2008 in alle landen groei) en de West Balkan. Daar gaat het niet echt goed, maar veel meer dan praten, begeleiden en voorzichtige druk uitoefenen kan Europa daar ook niet. Bij aankomst vanmiddag sprak ook premier Rutte opnieuw zijn steun uit voor Tusk. Rutte noemde de Pool ‘het fatsoenlijke gezicht van de Raad’.