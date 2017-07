Polen verdient straf, vindt Brussel

Volgens het Kabinet is de hervorming nodig omdat de huidige rechtelijke macht corrupt is. Er ligt nu een voorstel om alle 93 rechters van het Hooggerechtshof met vervroegd pensioen te sturen en te vervangen door kandidaten die de goedkeuring hebben van de regering.

De Europese Commissie is woest en dreigt met juridische stappen. Vicevoorzitter Frans Timmermans overweegt boetes op te leggen of Polen zelfs het stemrecht in de Europese Raad ontnemen. Dat laatste staat bekend als het inroepen van artikel 7 en dat is voor Brusselse begrippen een zeer zwaar middel. ,,Wij zijn heel dichtbij het besluit om deze procedure te starten", aldus Timmermans.

De omstreden wetswijzigingen zijn het idee van Jaroslav Kaczinski, oud-premier en voorzitter van de regerende Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Maar het is de minister van Justitie Zbigniew Ziobro die het plan uitvoert en dat maakt hem een van de meest besproken politici van het land.

Overal dragen woedende demonstranten een foto mee van de jurist, die met zijn zwarte bloempotkapsel en brilletje nogal onopvallend oogt.

Maar Ziobro kreeg eerder al de bevoegdheid om rechtbankvoorzitters te benoemen en te ontslaan en hij bracht de openbaar aanklagers onder in zijn eigen ministerie.

Vera Jourová, de Eurocommissaris van Justitie, vindt dat de Europese subsidie moet worden stopgezet als een lidstaat morrelt aan de democratie. ,,Want ik kan me niet voorstellen dat Duitse of Zweedse belastingbetalers willen betalen voor de oprichting van een dictatuur in een ander land'', zei ze gisteren in een interview in Duitse regionale dagbladen.

Volgende week, als duidelijk is welke wetten Polen precies heeft aangenomen, neemt de Europese Commissie een besluit. De ontwikkelingen in het land treffen iedereen in Europa, vindt Timmermans. ,,De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is een van de kernwaarden van de Europese Unie''.



Sinds de verkiezingsoverwinning in 2015 breidt de PiS de invloed van de regering over de media en justitie uit. De partij stelt dat de strengere wetten nodig zijn om de restanten van het communisme op te ruimen en om te voorkomen dat Europa te veel te zeggen krijgt in Polen.



Daarbij gaat de PiS rigoreus te werk. Op de staatstelevisie komen vooral aanhangers van de regering aan het woord. De rest van de bevolking wordt weggezet als 'slechte Polen', mensen die uit zijn op meer Europese integratie of zelfs op een staatsgreep.



Brussel gaf Warschau vorig jaar al de wind van voren vanwege het inperken van de rechtelijke macht en de media. Nu keren zelfs leden van de PiS zich tegen de wetswijzigingen. Dinsdag dreigde president Andrzej Duda dat hij het 'hervormingsplan' van het hooggerechtshof niet zal ondertekenen. Duda vindt dat voor het benoemen van rechters de steun van drie op de vijf parlementariërs nodig is. Daar komt de PiS niet aan in het parlement.