Polen vraagt Europa: dump president Tusk

,,President Tusk heeft gefaald om adequate onpartijdigheid te tonen”, aldus Szydlo in haar brief. Volgens ingewijden gaat het om de vereffening van een oude rekening. Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid en eigenlijk de sterke man in Polen, zegt dat toenmalig premier Tusk 'morele verantwoordelijkheid' draagt voor de vliegramp van 2010 in Smolensk, waarbij zijn tweelingbroer en Pools president Lech Kaczynski omkwam.



Maar ook de voortdurende aanvallen van Brussel - overigens tot nu toe meer van de Commissie dan van Tusk - op de gebrekkige rechtsstaat in Polen zouden een rol spelen. Tusk zelf zei gisteravond dat hij 'neutraal en onpartijdig' probeert te zijn, 'maar ik moet ook de Europese warden en principes verdedigen'. Zijn termijn loopt eind mei af, alle andere regeringsleiders gunnen hem een tweede termijn. Ook Rutte, die kort geleden in een Kamerdebat zijn bewondering voor Tusk niet onder stoelen of banken stak.