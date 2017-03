Politie bouwt bewaking winkelcentrum Essen af

Update Turkse premier belooft 'sterke te­gen­maat­re­ge­len'

8:04 De Turkse premier Binali Yildirim heeft vanochtend 'zware tegenmaatregelen' aangekondigd, in reactie op de uitzetting van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya. Volgens de premier is de diplomatieke onschendbaarheid van Kaya aangetast. Yildirim zei in zijn officiële verklaring verder niets over de inhoud van die maatregelen. Wel riep hij Turken in Europa op kalm te blijven en zich niet te laten provoceren. ,,De beste oplossing gaat via de stembus.''