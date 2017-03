Politie pakt honderden mensen op bij protesten in Minsk

Enkele arrestaties bij demonstraties voor en tegen de EU in Rome

19:19 Bij diverse demonstraties voor en tegen de Europese Unie zijn vandaag in Rome enkele aanhoudingen verricht. Drie bussen met ongeveer 120 betogers, die uit het noorden van Italië kwamen, werden aan de rand van de stad tegengehouden. Bijna dertig personen, bij wie de politie helmen, gasmaskers of vuurwerk ontdekte, werden de stad uitgezet. Een bestelbusje met knuppels werd in beslag genomen.