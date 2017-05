Politie verspreidt foto van dader Manchester met blauwe koffer

Abedi werd met de koffer opgemerkt in de buurt van de drukke straat Wilmslow Road en het centrum van Manchester. De koffer is niet gebruikt in de aanslag op een concert van het Amerikaanse popidool Ariana Grande. Door een bomexplosie in de Manchester Arena op 22 mei kwamen 22 mensen om het leven.



De politie probeert de laatste gangen van Abedi na te gaan en is vooral benieuwd waar hij tussen 18 en 22 mei is geweest. Ook als mensen de koffer ergens vinden, wil de politie dat weten. De autoriteiten adviseren burgers voorzichtig te zijn en afstand te bewaren, ook al is de inhoud van de koffer waarschijnlijk niet gevaarlijk.



Een groot deel van het terreurnetwerk rond de dader van de aanslag in Manchester zit inmiddels vast. Afgelopen week werd bekend dat negen mensen in de leeftijd van 18 tot 44 jaar vast zaten op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.