Politie Zuid-Afrika: vermoorde Nederlander eenmaal gestoken

De vrouw van de vermoorde Peter van Es (55) verklaarde gisteren vanuit Zuid-Afrika dat de politie niets doet en zelfs gezegd zou hebben ook niets te kunnen doen.



Sergeant Sedibe, communicatieverantwoordelijke voor de politie in de provincie Mpumalanga, wijst de beschuldigingen van de hand. ,,De vrouw van het slachtoffer verkeert in shock en kan wellicht vandaag gehoord worden. Hetzelfde geldt voor de huisvriend. Ik kan u verzekeren dat we bovenop de zaak zitten. Dit is niet de eerste plaasmoord in de provincie. Om die reden werken we al geruime tijd samen met gespecialiseerde teams uit andere regio's inzake criminaliteit in landelijke gebieden." Erfaanvallen, in Zuid-Afrika 'plaasmoorde' genoemd, komen vaker voor en zijn vaak gericht op blanke boeren.