Politiechef weg na doodschieten van Australische in pyjama

Oud-premier Schotte ook in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld

21 juli Oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte is in hoger beroep tot drie jaar cel veroordeeld. Dat is dezelfde straf die Schotte kreeg in 2016. Daarnaast mag hij vijf jaar lang geen publieke ambt vervullen, zo oordeelde het Hof vanavond. Schotte wordt niet direct vastgezet zoals het Openbaar Ministerie had geëist.