Pony kan weer lopen dankzij prothese

Campana werkt voor de Animal Ortho Care in de Amerikaanse staat Virginia. Hij maakte voor Angel Marie met een 3D-printer een nieuw been uit duurzaam medisch plastic. Afgelopen maandag zette de pony haar eerste stapjes met de prothese. Het was een uiterst emotioneel moment. ,,Weer kunnen lopen is voor haar een droom die uitkomt’’, vertelt Campana aan persbureau Reuters.



Volgens eigenaresse Lennie Green heeft Campana het leven van de pony gered. ,,Zonder de prothese zou ze niet lang meer geleefd hebben. Dat zou zonde zijn geweest, want de kinderen zijn dol op haar. En zij is dol op kinderen’’, aldus Green.