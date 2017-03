Poolse landdag in Brussel door herbenoeming Tusk

De Britten zijn nog niet weg, of Europa heeft al een nieuwe hoofdpijnlidstaat. Zelden spande een land zich harder in dan deze week Polen, om de net weer wat opgelapte sfeer in de 60 jaar oude Unie zo grondig mogelijk te verpesten. Door alles te doen om Europees president Donald Tusk, een landgenoot, uit het zadel te wippen.

In Tusks splinternieuwe vergaderpaleis, dat lijkt op een reusachtig ei, haalde premier Beata Szydlo ook vandaag nog bijna alles uit de kast om de herbenoeming van de bij zijn regering in ongenade gevallen oud-premier en nationale held te saboteren. Alleen haar nucleaire optie, stampend weglopen, liet ze ongebruikt. ,,We staan niet toe dat hier iemand wordt benoemd zonder de steun van zijn thuisland”, aldus Szydlo nog bij binnenkomst.

Voor ze uiteindelijk toch plooide, verweet ze haar collega-leiders Europa te ‘destabiliseren’. Ook dreigt ze morgen de slotconclusies niet te ondertekenen, wat volgens Brusselse juristen niets verandert aan de herbenoeming van Tusk. Warschau zelf lanceerde het verwijt dat heel Europa zich laat dicteren door Duitsland. ,,Europa is onder leiding van Berlijn op weg naar desintegratie”, aldus partijvoorzitter Kaczynski, de sterke man achter de Poolse regering.

Begrip

Terwijl het juist Warschau was dat met een volstrekt kansloze tegenkandidaat – Jacek Saryusz-Wolski, een Parlementslid zonder noemenswaardige regeringservaring – heel Europa op een nooit geziene manier schoffeerde. Geen enkele leider toonde vandaag ook maar iets van begrip voor de vrouw in blauw broekpak, die erop uit was in haar eentje een Poolse landdag te organiseren. Omdat Tusk ‘partijdig’ zou zijn geweest door als EU-president de gebrekkige democratie in zijn geboorteland te kritiseren.

Sociale dumping

Het geëmmer rond de herbenoeming van Tusk trok de afgelopen dagen de meeste aandacht, maar als er de laatste maanden problemen zijn in de Unie is Polen zelden ver weg. Of het nu om sociale dumping gaat – bouwvakkers die ver onder de prijs werken en onze vaklui de WW in duwen – of een Europees asielbeleid: Polen staat met twee voeten op de rem. Idem als het gaat om de herplaatsing van asielzoekers uit Griekenland en Italië, het afstaan van nieuwe bevoegdheden aan Brussel of energie en klimaat. En dan zijn er nog de inbreuken op rechtsstaat en democratie.

Door benoemingen en stemprocedures bij het eigen Grondwettelijke Hof te manipuleren en de hoofdredacteur van de nationale tv te vervangen door een regeringsgezinder type, helpt Polen niet alleen zijn eigen democratie om zeep, maar schendt het ook Europese basiswaarden. Al zeker een jaar praat vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans zich de blaren op de tong om Warschau weer in het gareel te krijgen. Alleen het gebrek aan steun bij andere lidstaten weerhoudt hem ervan Polen voor de rechter te slepen. Het ongenoegen in Brussel over de starre Poolse houding, gevoed door de rechts-nationalistische regeringspartij Recht en rechtvaardigheid van oud-premier Jaroslaw Kaczynski, groeit met de dag.

Open armen

Het zijn ondankbare honden, klinkt het hier en daar, die vergeten zijn dat het Westen hen met open armen ontving nadat ze zich hadden vrijgevochten van het communisme, en vergeten zijn dat ze met heel veel Europees geld hun land mochten opbouwen. Maar hoe stevig de confrontaties ook mogen zijn, voor een Poolse Brexit hoeft niemand bang te zijn, zegt de Duitse christendemocraat en buitenlandexpert in het Europese Parlement Elmar Brok. ,,Dit gaat om de regering en één regeringspartij. Met het Poolse volk hebben we geen probleem. Dat gaat met tienduizenden de straat op tégen deze regering.”

Quote Finaal is er altijd wel het besef dat ook Polen alleen binnen Europa toekomst heeft Hendrik Vos, Europaspecialist