Poolse minister: Tusk misbruikte vertrouwen

Nog twee verdachten opgepakt na aanval op soldate luchthaven Parijs-Orly

15:50 De politie heeft twee nieuwe verdachten opgepakt voor de aanval op een militair op de luchthaven van Orly in Parijs, afgelopen zaterdag. De twee zouden de aanvaller aan een vuurwapen hebben geholpen, zo is in gerechtelijke kringen vernomen.