President IJsland: ananas op pizza moet verboden worden

Dat zei Jóhannesson tijdens een bezoek aan een basisschool in de plaats Akureyri in het noorden van IJsland. Na zijn gebruikelijke praatje, hadden leerlingen de mogelijkheid om de president vragen te stellen.

Na vragen over zijn favoriete voetbalteam (Manchester United), kwam de favoriete pizzatopping van de president aan bod. Al snel bleek dat hij fundamenteel tegen is op ananas. Sterker nog: als hij de absolute macht had in het land, zou hij ananas op pizza verbieden.