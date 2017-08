President Trump herroept veroordeling van 'hardste sheriff van VS'

De 85-jarige Joe Arpaio stond bekend als de ,,hardste sheriff van de VS''. De veteraan uit de Koreaanse Oorlog is een overtuigd patriot en aanhanger van Trump. Hij was omstreden vanwege zijn harde opstelling tegenover illegale immigranten.



In juli werd hij veroordeeld vanwege het moedwillig negeren van een gerechtelijk bevel. De rechter had eerder bepaald dat Arpaio en zijn agenten moeten stoppen met het willekeurig aanhouden en opsluiten van immigranten op verdenking van illegaliteit. De sheriff legde dat bevel naast zich neer.



,,Gedurende zijn tijd als sheriff heeft Arpaio er zijn levenswerk van gemaakt het publiek te beschermen tegen criminaliteit en de plaag van illegale immigratie’’, verklaarde het Witte Huis. Het is de eerste keer dat president Trump gebruikmaakt van zijn recht om gratie te verlenen. ,,Hij hield Arizona veilig!'', schreef de president op Twitter over het pardon.