'Prins Charles doneert flink bedrag voor Manchester'

Baby overlijdt na uren in snikhete auto in Ierland

10:54 Een kindje van zeven maanden oud is gisteren overleden op de achterbank van een auto in het Ierse graafschap County Tipperary. Het meisje vond hoogstwaarschijnlijk de dood doordat ze te lang alleen in de snikhete auto zat. De Ierse politie is een onderzoek begonnen.