Prinses Mabel: Taboes rond seks doorbreken

Mabel sprak tijdens de internationale conferentie She Decides in Brussel, die werd georganiseerd door België, Nederland, Denemarken en Zweden. Aanleiding voor de bijeenkomst was het decreet van de Amerikaanse president Donald Trump om steun in te trekken aan organisaties die in hun programma's voor gezinsplanning ook abortus aanbieden of bespreekbaar maken.



Minister Lilianne Ploumen reageerde daarop met de oprichting van het fonds She Decides om het financiële gat van ongeveer 600 miljoen dat door het Amerikaanse besluit dreigt te ontstaan, te dichten met bijdragen van regeringen en fondsen. De conferentie in Brussel bracht tientallen landen en non-gouvernementele organisaties bijeen om daarover te praten. Vooralsnog is 181 miljoen euro toegezegd, zo maakte de Belgische minister Alexander De Croo bekend.