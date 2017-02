Professor neemt al 30 jaar lang elke dag een selfie: 1 keer ging het mis

Studenten blokkeren scholen Parijs na mishandeling door agenten

13:11 Honderden jongeren hebben bij zo'n vijftien middelbare scholen in Parijs geprotesteerd tegen het recente politiegeweld in hun stad. Na onder meer de 'affaire Théo', het incident met de donkere man die eerder deze maand in een voorstad van Parijs door agenten met een wapenstok zou zijn aangerand, is de situatie in de stad gespannen.