Protesten tegen Trump hebben eigen huisstijl

Kunstenaar Shepard Fairey, veel vergeleken met de beroemde Banksy, kaart met de protestposters onderwerpen aan zoals vrouwenrechten en racisme. Ook richt hij zich op onderwerpen zoals werknemersrechten en consumentisme. De stijl van de posters is herkenbaar als de stijl waarmee acht jaar geleden het beroemde politieke portret ‘Be the change’ van Obama werd gemaakt.



Sinds de dag van de inauguratie van Donald Trump dragen activisten de borden tijdens verschillende demonstraties, zoals bij de protesten tegen het besluit van Trump waardoor inwoners van zeven islamitische landen de Verenigde Staten niet meer in kunnen.



Verspreiding

Op de website Obeygiant.com zijn de posters gratis te downloaden. ,,Help ons bij het verdedigen van waardigheid, elkaar te beschermen en groter te zijn dan angst”, is het credo.



De campagne wordt ondersteund door Amplifier Foundation. ,,Met deze beelden willen we de wereld bewegen. Het moet een constante herinnering zijn aan onze werkelijke waarden in Amerika voor de komende generatie", aldus de baas van Amplifier, Aaron Huey.