Raadsel in dierentuin: 33 reptielen plotseling overleden

Marina deelt haar man met twee andere vrouwen

18:04 Om de drie dagen dwingt de Amerikaanse Marina Morrison zichzelf ertoe niet vóór 1 uur 's nachts te gaan slapen. Anders riskeert ze haar echtgenoot Abel te horen vrijen met een andere vrouw, in de slaapkamer boven de hare. Marina deelt haar man Abel volgens mormoonse opvattingen met twee andere vrouwen. Hoe dat is, is te zien in de nieuwe documentaire Three Wives, One Husband.