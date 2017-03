'Raket Noord-Korea ontploft vlak na lancering'

Noord-Korea vreest Amerikaanse straf­maat­re­ge­len niet

21 maart Terwijl de Amerikaanse regering werkt aan nog strengere sancties, zet de Noord-Koreaanse regering de hakken in het zand. Topdiplomaat Choe Myong Nam maakte vandaag duidelijk dat zijn land met 'volle kracht' doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens en raketten. ,,Natuurlijk zijn we niet bang'', zei hij over de dreiging van nieuwe strafmaatregelen.