Rally Trump over werkgelegenheid gaat vooral over de media

Brein achter aanslag WTC in 1993 in cel VS overleden

18 februari Omar Abdel-Rahman, de Egyptenaar die in 1993 werd veroordeeld voor de aanslag op het World Trade Center (WTC) in New York in 1993, is op 78-jarige leeftijd in een Amerikaanse cel overleden. Dat heeft zijn zoon Ammar in een gesprek met het Britse persagentschap Reuters bevestigd.