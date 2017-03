Rechter beslist: 45 keer veroordeelde Len definitief terug naar Nederland

Geboren Nederlander Len van Heest wordt maandagmiddag in Canada op het vliegtuig naar Nederland gezet. Zijn laatste restje hoop werd gisteren de grond in geboord door een rechter in Canada. Van Heest kwam in 1958 als baby naar Canada, maar wordt nu vanwege een celstraf van meer dan zes maanden, na 59 jaar weer teruggestuurd.