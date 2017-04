Rechter dwarsboomt Trumps plan om 'sanctuary cities' financieel te korten

Raketschild Zuid-Korea pas eind 2017 volledig operationeel

2:13 Het leger van de Verenigde Staten is woensdag begonnen met de verdere installatie van het raketafweersysteem THAAD. Op een geplande locatie in het zuiden van Zuid-Korea worden nieuwe onderdelen van het raketschild, dat het land moet beschermen tegen Noord-Korea, gereedgemaakt voor gebruik. Het raketafweersysteem is pas tegen het einde van dit jaar volledig operationeel, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie in een verklaring.