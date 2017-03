Rechter Hawaii zet hernieuwd inreisverbod Trump in de wacht

De uitspraak kwam enkele uren voordat het nieuwe inreisverbod zou ingaan. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het oorspronkelijke inreisverbod gold ook voor inwoners van Irak en ontzegde Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd de toegang tot de VS.



Zeker zes Amerikaanse staten probeerden om ook het hernieuwde inreisverbod te stoppen, en federale rechtbanken in Maryland, de staat Washington en Hawaii bogen zich woensdag over de kwestie.



Volgens de rechter in Hawaii werkt ook het nieuwe het verbod nog steeds discriminatie in de hand en kunnen familieleden uit de zes moslimlanden niet meer bij familie op bezoek.



Volgens de staat zou het verbod bovendien de toeristische sector en de mogelijkheid om buitenlandse studenten en werknemers te werven schaden.