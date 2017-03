Rechter laat Britse (66) niet scheiden: Ongelukkig zijn is niet genoeg

Huidige tijd

Volgens correspondent Geert Langendorff roept de zaak veel vragen op in Engeland. ,,Het is nogal een ouderwetse regeling, dus er wordt wel naar gekeken of dit binnenkort niet eens kan worden veranderd'', aldus Langendorff.



Het enige dat Tini nu op juridisch vlak nog kan doen is naar het Supreme Court stappen, de hoogste rechtbank van Engeland. ,,Die rechtbank kan aansturen op eventuele wetswijzigingen, maar dat neemt veel tijd in beslag en kost veel geld.''



Volgens Langendorff kan Tini er beter voor kiezen om de komende vijf jaar apart van Hugh te wonen. ,,Op dat moment wordt de scheiding op grond van die reden namelijk wel goedgekeurd.''