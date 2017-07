Redden natuur is levensgevaarlijk: 200 activisten komen om in 2016

Duitser mag nazigoud ter waarde van 560 miljoen niet opgraven

17:39 De Duitse schattenjager Hans Glueck (76) heeft goud in handen. In theorie althans. Hij slaagde er naar eigen zeggen in om een lading nazigoud te lokaliseren aan de hand van een kaart die hij toevallig in handen kreeg. Maar de eigenaar van het woud in de Duitse deelstaat Beieren waar het goud verborgen zou liggen, weigert hem zijn toestemming te geven om te graven.