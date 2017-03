Reddingshond glijdt met plezier van de piste

De hond, Truckee, is een opsporings- en reddingshond in een skiresort in Californië. Mocht er een lawine plaatsvinden, dan is hij als één van de eerste ter plekke om te zoeken naar overlevenden.



Samen met Chris Child trekt Truckee over de piste. Op zijn Facebook schreef Child: ,,Zo nu en dan heeft hij zin om door de sneeuw te glijden. Dat doet hij als hij het warm heeft of soms gewoon voor de lol. Dit was waarschijnlijk zijn langste glijpartij tot nu toe. Ik had geluk dat ik het aan het filmen was.''