Reddingswerker ontsnapt ternauwernood aan helikopterwieken

Op de Oostenrijkse Gwoßglocknerberg is bij een helikoptercrash een reddingswerker aan de dood ontsnapt. Hij kon ternauwernood de draaiende wieken ontwijken door van ze weg te springen. De reddingswerker was bezig met een reddingsoperatie voor een klimmer met hartklachten. Eén van de vier inzittenden van de helikopter liep een gebroken neus op. De rest bleef ongedeerd. De patiënt is later door een andere helikopter op tijd naar het ziekenhuis vervoerd.