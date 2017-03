Regering Trump wil 1 miljard dollar uittrekken voor grensmuur

Op een stuk van 77 kilometer wordt een geheel nieuwe muur gebouwd, onder meer in San Diego en Rio Grande Valley. De overige kilometers zijn officieel al voorzien van een afscheiding, maar die moet worden vervangen. Dus krijgt 22 kilometer aan bestaand hekwerk in San Diego een opfrisser. CNN meldt dit op basis van begrotingsdocumenten van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid die de zender in handen heeft gekregen.



Het bouwen van de muur, die volgens voorstanders illegale immigratie moet tegengaan, was een speerpunt van Trumps campagne. Hij had het herhaaldelijk over een hoge muur, gemaakt van staal en cement. De overheid onderzoekt nu of hekwerk wellicht beter geschikt is. Agenten die belast zijn met het bewaken van de grens, zouden zich zorgen maken over een afscheiding die de zichtbaarheid beperkt.



Bovenop de 1 miljard dollar die Trump dit jaar wil hebben om te beginnen met de bouw van de muur, komt voor 2018 een bedrag van 2,6 miljard voor infrastructuur aan de grens en de bijbehorende technologie.



Bouwkosten

Trump beloofde zowel tijdens als vlak na de verkiezingen dat Mexico helemaal of deels voor de muur zou betalen. Mexico heeft dit altijd tegengesproken de rekening te zullen betalen. Schattingen voor de bouwkosten van een muur langs de hele zuidgrens van de VS lopen uiteen van 12 tot meer dan 20 miljard dollar.