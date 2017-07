Rellen in Hamburg tijdens demonstratie tegen G20-top

De politie hield de deelnemers aan de mars Welcome to Hell (Welkom in de Hel) donderdagavond in eerste instantie tegen, omdat meerdere actievoerders gezichtsbedekking hadden. Betogers bekogelden agenten daarop met flessen en andere voorwerpen. De oproerpolitie voerde een charge uit en ook waterkanonnen werden ingezet. Demonstranten die zich rustig hielden mochten doorlopen. Het is nog steeds onrustig in de stad.