Rellen in migrantenwijk Stockholm

Tijdens de rellen in de wijk Rinkeby raakten drie mensen gewond, onder wie een politieagent. Tien auto's werden in brand gestoken en verscheidene winkels geplunderd. Een winkelier werd aangevallen toen hij probeerde zijn zaak te beschermen. Pas na middernacht slaagde de politie erin de orde te herstellen.

Werkloosheid

Ruim 80 procent van de inwoners van Rinkeby bestaat uit migranten. De werkloosheid is hoog. De politie heeft in het verleden meermalen kritiek te verduren gekregen omdat zij niet goed om zou gaan met de problemen in de wijk. Over de verdachte van wie de aanhouding de aanleiding was tot de ongeregeldheden was verder niets bekend.