'Renner Rafke' blijkt serieverkrachter

Volgens de inspecteur die het onderzoek leidt, zou de verdachte alleen in Vlaanderen hebben toegeslagen en geen slachtoffers hebben gemaakt in Nederland.



Eén aangifte, meer was er niet nodig om de serieverkrachter op te sporen en te arresteren. De man maakte al vijf jaar slachtoffers in heel Vlaanderen, maar het duurde tot september vorig jaar voordat een van hen de moed vond om aangifte te doen.



De vrouw (44) had de verdachte ontmoet op een datingsite, waar hij in de loop der jaren meerdere valse profielen onderhield. Ze hadden afgesproken op een parkeerplaats bij Hasselt.



,,Hij is bij me in de auto gestapt en heeft me een kus op mijn wang gegeven. Het ging snel", zei het slachtoffer in het VTM-programma Faroek. Plots haalde de man een flesje tevoorschijn. ,,Fruitsap met gin", beweerde hij. De vrouw nam pas na aandringen een slok. Toen werd alles zwart. Het sap bleek een verdovend mengsel van vloeibare xtc en alcohol.