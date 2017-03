Republikeinen presenteren nieuwe wet: zorgverzekering niet meer verplicht

Het Republikeinse wetsvoorstel voorziet in de bijna volledige afschaffing van Obamacare, en werd opgesteld in samenspraak met de Trump-regering. De belangrijkste wijziging is dat Amerikanen niet meer verplicht verzekerd hoeven te zijn voor ziektekosten. Boetes voor onverzekerden komen te vervallen. Het nieuwe ziektekostenstelsel moet de overheid minder geld gaan kosten.



'Het is tijd om de bladzijde om te slaan en ons gezondheidssysteem te redden van deze rampzalige wet', zei Paul Ryan, de voorzitter van het Huis, over de 'Affordable Care Act' van voormalig president Barack Obama. Die wet uit 2010, beter bekend als 'Obamacare', verplicht elke Amerikaan een ziekteverzekering af te sluiten en was voor Obama een hoogtepunt van zijn regeerperiode. Hij wilde de miljoenen Amerikanen helpen die niet konden betalen voor een zorgverzekering en daarom onverzekerd waren.